Ликвидирован условный пожар в отеле «Heliopark Residence» в Пензе Общество

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Условный пожар в одном из номеров на 4 этаже отеля «Heliopark Residence» в Пензе ликвидирован в рамках пожарно-тактических учений, проведенных в среду, 22 февраля.

Фото: 58.mchs.gov.ru

По легенде, люди, находившиеся на верхних этажах здания просили о помощи.

Незамедлительно к месту условного пожара прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД, скорой помощи, представители пожарно-спасательного центра, а также службы жизнеобеспечения.

Персонал отеля провел эвакуацию, однако несколько человек остались отрезанными от выхода. В связи с этим в гарнизоне был объявлен повышенный номер вызова.

Сотрудники ГИБДД оцепили здание и перекрыли дорогу. Одновременно с этим началась операция по спасению людей и тушению условного загорания. С помощью канатно-спускового устройства и автолестницы все «пострадавшие» покинули здание, после чего они были переданы врачам. Звенья газодымозащитной службы вошли в гостиницу и ликвидировали условное загорание в кратчайшие сроки.

«Всего в учениях приняли участие 70 человек, были задействованы 12 единиц техники. Были отработаны приемы и способы спасения людей с верхних этажей зданий, взаимодействие всех экстренных служб и служб жизнеобеспечения, проведен разбор», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, отметив, что подобные тренировки проводятся раз в месяц на различных объектах.