В Пензе на обустройство платной парковки у облбольницы направят 1,5 млн. рублей Общество

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы после бурного обсуждения приняли решение выделить 1,5 млн. рублей на обустройство платной парковки неподалеку от перинатального центра, строительство которого ведется на территории областной больницы имени Н.Н. Бурденко.

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Внести соответствующие изменения в бюджет города предложила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина в ходе 31-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в среду, 22 февраля.

После этого депутат Алексей Шуварин поинтересовался, насколько целесообразно выделять деньги на эти цели.

«Практика показывает, что у нас платные парковки себя, скажем так, не оправдали», — отметил он, предложив ограничиться созданием бесплатной парковки.

В свою очередь Ольга Завьялкина пояснила, что на озвученную сумму намечено закупить оборудование и обеспечить содержание объекта, ответственность за которое будет нести департамент ЖКХ Пензы.

«Уважаемые депутаты, давайте попробуем», — предложила она.

Начальник финуправления выразила надежду на то, что эта парковка, в отличие от той, что была организована у драматического театра имени А.В. Луначарского как платная, а с начала 2017 года стала открыта для всех желающих, будет востребована.

В продолжение обсуждения депутат Роман Петрухин выразил возмущение тем фактом, что парковочные места предлагается создать за бюджетный счет, а не на средства бизнеса. На это Ольга Завьялкина отметила, что предпринимателей планируется привлечь позднее.

«Следующий этап, который будет проводить в этом направлении администрация — формирование начальной (максимальной) цены контракта, которая будет включать затраты по обустройству парковки, агентское вознаграждение. […] Сотрудники, которые будут работать на этой стоянке, будут в штате департамента. Остальные парковки уже пойдут по другому пути», — сказала она.

Обращаясь к депутатам, мэр Пензы Виктор Кувайцев попросил поддержать озвученное предложение в связи с тем, что острая потребность в дополнительных парковочных местах возникнет после открытия перинатального центра.

«Провести конкурсные процедуры для того, чтобы обустроить полноценную парковку, мы просто не успеваем. Рассчитываем на то, что, выделив эти деньги, мы ее обустроим и дадим возможность оператору, которым будет наш департамент, эти деньги заработать», — пояснил глава администрации города.

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Подключаясь к обсуждению, зампред гордумы Иван Краснов высказал мнение, что предусмотренных средств недостаточно для организации полноценной платной парковки.

«Те инвестиции, о которых сейчас говорится — это деньги, которые сравнимы просто с асфальтировкой, с каким-то благоустройством. […] Все эти парковки, которые будут в городе, должны быть интегрированы в одну общую сеть», — отметил он.

После обсуждения депутаты сошлись во мнении, что парковка у перинатального центра нужна и ее необходимо обустроить за счет городского бюджета.