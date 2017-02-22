В Пензе не наблюдается роста числа наркозависимых среди учащихся — Юрий Голодяев Общество

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Роста числа наркозависимых среди учащихся не наблюдается в Пензе по итогам 2016 года. Об этом сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев, отвечая на вопрос заместителя председателя гордумы Георгия Тюрина в ходе 31-й очередной сессии, состоявшейся в среду, 22 февраля.

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«У нас роста нет по несовершеннолетним, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях», — сказал он.

При этом привести актуальные данные статистики начальник управления образования Пензы не смог.

«У нас таких сведений нет», — отметил Юрий Голодяев.

По его словам, этот вопрос находится во врачебной плоскости: медработники проводят осмотр школьников и при выявлении фактов употребления наркотических средств и психотропных веществ не разглашают эти сведения.

«Но мы с ними работаем в тесном взаимодействии. По крайней мере, всегда понимаем, что нам совместно делать. Профилактическая работа ведется во всех учреждениях вместе с медицинскими работниками и со всеми органами профилактики», — заверил начальник управления образования Пензы.