В Пензе зампред гордумы не знал о службе срочной соцпомощи, существующей несколько лет Общество

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин признался, что не знал о существовании единой службы срочной социальной помощи, функционирующей более 4 лет.

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«У нас в соцуправлении есть единая служба социальной помощи. Какие меры проводит соцуправление для того, чтобы донести до людей телефон и то, чем занимается эта служба помощи? Потому что я, допустим, прочитал отчет — узнал. Я даже не знал, что у нас есть такая служба помощи», — сказал он, комментируя выступление начальника социального управления Пензы Ирины Федониной в ходе 31-й очередной сессии гордумы в среду, 22 февраля.

Глава ведомства пояснила, что на сайте управления размещен телефон: +7 (8412) 44-00-03, там же можно найти отчеты о деятельности службы.

«В 2016 году более 7 тыс. пензенцев обратились на этот телефон и получили консультацию», — сказала она.

После этого Георгий Тюрин предложил Ирине Федониной проработать вопрос о размещении рекламы на телевидении или баннерах, чтобы донести информацию о единой службе срочной социальной помощи до максимального числа горожан.