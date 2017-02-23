В Пензе состоялась церемония возложения венков и цветов к монументу на проспекте Победы Общество

Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Представители власти, силовых ведомств и общественных организаций приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, которые состоялись на проспекте Победы в Пензе в четверг, 23 февраля.

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В часовне Михаила Архангела прошел благодарственный молебен по погибшим воинам. Участие в нем приняли губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин и другие официальные лица.

После его окончания они переместились к монументу воинской и трудовой славы пензенцев.

Среди тех, кто пришел почтить память павших воинов, было много военнослужащих, представителей МВД, МЧС, ФСБ и других ведомств.

После минуты молчания в честь погибших воинов раздались оружейные залпы.

Затем все желающие смогли возложить цветы к монументу.