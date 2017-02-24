В Пензе обсудят, к чему приводят эксперименты с диетами Общество

Пенза, 24 февраля 2017. PenzaNews. Круглый стол на тему «Что есть, чтобы жить? Профессиональный взгляд на модные диеты и различные принципы питания» будет проведен на базе Института регионального развития Пензенской области в предстоящий вторник, 28 февраля.

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К участию в нем приглашены медицинские специалисты, психологи и психиатры.

Ожидается, что собравшиеся обсудят, к чему приводят эксперименты с диетами, рационом питания и препаратами для похудения. Также они рассмотрят, каким образом питание влияет на вес тела и какие заблуждения встречаются в этой сфере. Кроме того, намечено уделить внимание перекосам в питании, вызванным психологическими проблемами.

Как сообщается на сайте Института регионального развития, мероприятие пройдет на базе корпуса №1 на улице Попова.