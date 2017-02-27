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В Пензе подведены итоги конкурса на лучшее осуществление воинского учета

11:15 | 27.02.2017 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Итоги конкурса на лучшее осуществление воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил РФ, подведены в Пензенской области.

В Пензе подведены итоги конкурса на лучшее осуществление воинского учета

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, среди органов местного самоуправления районов и городских округов первое место заняла администрация Кузнецкого района, второе — мэрия Заречного, третье —администрация Бессоновского района.

Администрация Поимского сельсовета признана лучшей среди органов местного самоуправления поселений. Второй стала администрация Салтыковского сельсовета, третьей — Кривошеевского.

Среди военных комиссариатов отмечены подразделения в Белинском и Тамалинском районах. Второе место заняли комиссариаты Городищенского и Никольского районов, третье — комиссариаты Кузнецка, а также Кузнецкого и Сосновоборского районов.

Среди предприятий и организаций лучшим стал Пензенский государственный технологический университет, вторым — ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», третьим — предприятие «Автотранс», сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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