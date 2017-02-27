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Пензенцам расскажут об истории создания краеведческого проекта Игоря Шишкина

11:47 | 27.02.2017 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Очередная встреча в рамках проекта «Интеллектуальный парк «Академия» будет посвящена проекту известного в регионе краеведа и коллекционера Игоря Шишкина под названием «Антология. Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях».

Пензенцам расскажут об истории создания краеведческого проекта Игоря Шишкина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

О нем расскажет главный хранитель пензенского объединения литературно-мемориальных музеев Лариса Рассказова, которая принимает участие в проекте.

Собравшимся будут представлены материалы уже изданных томов. Все желающие смогут полистать семь вышедших в свет книг объемом более 270 страниц каждая и отметить наиболее интересные для себя.

Также будут анонсированы следующие книги, находящихся в стадии подготовки.

Мероприятие пройдет в доме молодежи в предстоящий четверг, 2 марта, в 18.30. Вход на встречу свободный для всех желающих.
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