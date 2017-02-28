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Привести в порядок подземный переход у вокзала Пенза-I намечено до мая

08:59 | 28.02.2017 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Работы по устранению дефектов, выявленных в подземном переходе у железнодорожного вокзала Пенза-I, намечено выполнить до мая.

Привести в порядок подземный переход у вокзала Пенза-I намечено до мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

27 февраля вице-мэр Андрей Шевченко вместе с главой администрации Железнодорожного района города Олегом Денисовым провели выездное совещание с представителями вокзала и ООО «Пензапищеторг».

Они осмотрели переход и прилегающую к нему территорию, указали на имеющиеся недостатки и определили сроки их устранения.

По информации руководства вокзала станции Пенза-I, проведение работ намечено на весенний период с наступлением благоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция подземного перехода у вокзала Пенза-I была завершена в конце декабря 2016 года. В рамках работ стены выложили новой плиткой, обустроили ливневую канализацию, на пол уложили асфальт.

В ходе объезда городских территорий 26 февраля 2017 года мэр Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на разрушение асфальтового покрытия. Нарекания также вызвали недочеты в системе водоотведения, наличие мусора у входа и несанкционированных рекламных объявлений на ограждении со стороны автовокзала.
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