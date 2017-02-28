В Пензе предприниматель оштрафована за хранение 50 флаконов спиртосодержащего лосьона Общество

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей назначено индивидуальному предпринимателю, которая признана виновной в хранении с целью сбыта спиртосодержащего косметического лосьона «Вита-септ космо плюс» без маркировки на складе магазина «Самобранка» в Пензе.

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«50 флаконов лосьона «Вита-септ космо плюс» по 100 мл с содержанием спирта 95%, изготовителем которого является ТОО «Фармацея-Plus», хранились в потребительской упаковке без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Таможенного союза», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что вся продукция была конфискована.