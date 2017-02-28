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В пензенской областной библиотеке пройдет выставка, посвященная историку Виталию Лебедеву

11:16 | 28.02.2017 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Выставка «Виталий Лебедев: историк, педагог, человек», приуроченная к 85-й годовщине со дня его рождения, начнет работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящую среду, 1 марта.

В пензенской областной библиотеке пройдет выставка, посвященная историку Виталию Лебедеву

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На ней будут представлены книги с автографами известных ученых и политических деятелей, подаренные Виталию Лебедеву.

Кроме того, посетители смогут ознакомиться с вещами и фотографиями историка, а также книгами, написанными им самим.

Открытие выставки намечено на 15.00, сообщается на сайте областной библиотеки.

Лебедев Виталий Иванович родился в Пензе 28 февраля 1932 года.

В 1953 году окончил историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института.

В1964 году закончил обучение в аспирантуре Института истории АН СССР.

С 1953 года преподавал в техникуме физической культуры.

В 1956 году начал работу в ПГПИ.

В 1967 году защитил диссертацию на соискание звания кандидата исторических наук.

В 1985 году стал доцентом кафедры отечественной истории и права ПГПИ.

С 1987 по 1994 годы был заведующим кафедрой отечественной истории и права ПГПИ.

С 1992 года являлся профессором ПГПИ.

Был председателем Поволжской секции научного совета АН СССР (РАН).

В 1992–1995 годах принимал активное участие в создании «Пензенской энциклопедии».

Виталий Лебедев опубликовал более 100 научных работ, в том числе пять монографий.

Скончался в Пензе 10 декабря 1995 года.

В его честь с 2000 года проводятся научные Лебедевские чтения.
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