Юрий Рузляев предложил молодежи пересчитать алкомаркеты в Пензенской области Общество

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев предложил молодым активистам проанализировать количество открытых в регионе алкомаркетов и объемы реализуемого ими спиртного.

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«В Пензе и Пензенской области магазины «Красное и Белое», «Бристоль» уже практически в каждом жилом доме, в каждом помещении открываются. […] Посчитайте количество реализуемой и завозимой туда продукции, поделите на количество людей, и мы посмотрим реальные объемы поступающего алкоголя и то, кому оно предназначено. Займитесь этой научной работой», — сказал в ходе форума «Полиция за здоровый образ жизни», который впервые прошел на базе дома молодежи в Пензе во вторник, 28 февраля.

Юрий Рузляев добавил, что полученные результаты необходимо довести до общественности, а также до представителей законодательной власти для принятия дальнейших мер.

По словам главы УМВД, подобное исследование поможет понять целесообразность открытия таких магазинов.