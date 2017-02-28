Олег Ягов считает, что молодежь может рассказать об уловках наркосбытчиков Общество

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Противодействие наркобизнесу невозможно без тесного взаимодействия с представителями молодого поколения, которые могут рассказать об уловках, используемых при сбыте запрещенных веществ, в том числе в подростковой среде. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

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«Мне кажется, что именно подрастающее поколение может подсказать изнутри, какие существуют ходы-входы для того, чтобы нашу молодежь приобщить к этим пагубным привычкам. […] Полиция, взрослые, директор школы могут не знать того, что знают дети», — сказал в ходе форума «Полиция за здоровый образ жизни», который впервые прошел на базе дома молодежи в Пензе во вторник, 28 февраля.

По словам зампреда областного правительства, решить проблемы наркомании и алкоголизма среди молодежи может только межведомственное взаимодействие с привлечением к этой работе самих подростков.

Также Олег Ягов обратил внимание на значимость личного примера.

«Когда я слышу, что начинают воспитывать молодежь, после воспитательного момента подхожу и говорю: «Вот вы лично, взрослый человек, что вы сделали своим примером?» — отметил он.