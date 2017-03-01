В Бековском районе уволенная за незнание Интернета библиотекарь восстановлена в должности Общество

Беково, 1 марта 2017. PenzaNews. Сотрудница сельской библиотеки Бековского района Пензенской области, уволенная за неверные ответы на вопросы об Интернете, восстановлена в должности.

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«Женщина обратилась в суд с иском к муниципальному бюджетному учреждению «Бековский межпоселенческий библиотечно-культурный центр», в котором требовала восстановить ее в должности и оплатить время вынужденного прогула. В обосновании было указано, что она постоянно работала библиотекарем с 1979 года. В ноябре 2016 года состоялась аттестация, где она неверно ответила на вопросы, касающиеся использования Интернета, поскольку в учреждении такая услуга просто не подключена и не применяется», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бековского районного суда.

Он уточнил, что решением аттестационной комиссии женщина была признана не прошедшей аттестацию, в связи с чем было рекомендовано ее уволить.

«За годы работы на библиотекаря никогда не поступало жалоб от населения, она не привлекалась к дисциплинарной ответственности, неоднократно получала поощрения за работу и поэтому считала решение об увольнении несправедливым», — добавил собеседник агентства.

По его словам, что в ходе рассмотрения дела в суде работодатель принял решение о восстановлении библиотекаря на работе и начислении компенсации за вынужденное время прогула.

«В связи с этим женщина отказалась от иска. Поскольку нарушенные права истца восстановлены ответчиком в добровольном порядке, суд вынес определение о прекращение производства по делу», — отметил представитель суда.