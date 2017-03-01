В Кузнецке епархия откроет центр соцподдержки населения Общество

Кузнецк, 1 марта 2017. PenzaNews. Центр социальной поддержки населения, функционирование которого будет обеспечиваться Кузнецкой епархией Пензенской области, планируется открыть в середине апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, центр будет располагаться в здании, где ранее находилась детская школа искусств «Вдохновение».

Освободившиеся площади были переданы в пользование епархии. В данный момент в здании проводится необходимый ремонт.

Здесь будут созданы условия для хранения и раздачи продуктов, лекарств, одежды и обуви. Также рассматривается вариант организации работы психолога, врача и юриста. В актовом зале планируется проведение различных встреч.

В центре будут задействованы волонтеры. Помощь получат малоимущие по спискам отдела социальной защиты и приходов. Кроме того, поддержка будет оказана всем обратившимся.