В ИА «PenzaNews» пройдет пресс-конференция Александра Суслова Общество

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Пресс-конференция директора Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александра Суслова состоится в пресс-центре информационного агентства «PenzaNews» (г. Пенза, ул. Калинина, 119А) в четверг, 2 марта, в 11.00.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе встречи с представителями СМИ Александр Суслов планирует ответить на вопросы, связанные с ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ-1, подготовкой тепловых сетей к новому отопительному сезону, созданием единой теплоснабжающей организации в Пензе и долгами крупнейших неплательщиков.

Для участия в мероприятии журналистам и другим заинтересованным лицам необходимо получить аккредитацию до 19.00 среды, 1 марта. Для этого следует отправить заявку с краткими контактными данными по электронной почте или позвонить по телефонам: (8412) 999-102, 999-103.