15:55:14 Среда, 1 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ 2 марта в 11.00 Александр Суслов ответит на вопросы журналистов в пресс-центре ИА «PenzaNews»

В ИА «PenzaNews» пройдет пресс-конференция Александра Суслова

10:15 | 01.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Пресс-конференция директора Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александра Суслова состоится в пресс-центре информационного агентства «PenzaNews» (г. Пенза, ул. Калинина, 119А) в четверг, 2 марта, в 11.00.

В ИА «PenzaNews» пройдет пресс-конференция Александра Суслова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе встречи с представителями СМИ Александр Суслов планирует ответить на вопросы, связанные с ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ-1, подготовкой тепловых сетей к новому отопительному сезону, созданием единой теплоснабжающей организации в Пензе и долгами крупнейших неплательщиков.

Для участия в мероприятии журналистам и другим заинтересованным лицам необходимо получить аккредитацию до 19.00 среды, 1 марта. Для этого следует отправить заявку с краткими контактными данными по электронной почте или позвонить по телефонам: (8412) 999-102, 999-103.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области в 2017 году планируется получить 2,3 млн. тонн зерна Губернатор предложил подумать о дополнительной загрузке будущего завода под Сердобском
В Сурске простились с убитым мальчиком В Пензе на базе монастыря открыт центр реабилитации пострадавших от сект
В Кузнецке у пенсионерки украли деньги во время проверки счетчиков Трое жителей Ульяновской области подозреваются в ограблении подростка в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама