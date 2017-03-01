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В Пензе представители студотрядов совершили ночной лыжный переход «Идем на лето»

10:46 | 01.03.2017 | Общество

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Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Около 20 бойцов и выпускников студенческих отрядов, а также ветераны движения приняли участие в ежегодном ночном лыжном переходе «Идем на лето» в Пензе в последний день зимы.

В Пензе представители студотрядов совершили ночной лыжный переход «Идем на лето»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первая группа лыжников, в числе которых были представители студотрядов «Феникс» и «Рекорд», стартовала от спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» к стадиону «Снежинка» в 20.00.

По пути своего следования они повязали на дереве ленточки, создав символическую черту, олицетворяющую переход из зимы в весну.

На финише лыжников ждал сладкий сюрприз — шоколад, которым они смогли подкрепиться после утомительного 6-километрового похода по ночному лесу.

Потом члены движения приняли участие в развлекательной программе с подвижными играми и спели песни. Некоторые из них попробовали пройтись по снегу босиком.

Немного отдохнув, первая группа отправилась на встречу второй, в которую вошли члены отрядов «Эстафета» и «Колорит».

Лыжники обменялись эмоциями и сделали общее фото на память.

Подобные походы, символизирующие переход от зимы к весне, проводятся уже более 8 лет. Также бойцы студотрядов проводят аналогичные мероприятия в последний день лета, 31 августа.
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