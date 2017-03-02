Пензенские спасатели помогли заблудившимся автомобилистам из Вольска найти дорогу Общество

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Пензенские спасатели помогли заблудившимся автомобилистам из Вольска Саратовской области найти дорогу и выбраться из снега.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения, информация о случившемся поступила в минувший понедельник, 1 марта.

Двое мужчин двигались на груженом автомобиле «ГАЗель» по навигатору и заехали на заснеженную, незнакомую им дорогу в районе сел Лемзяйка и Новая Каменка. Автомобиль застрял в снегу. Самостоятельно выбраться они не смогли.

Спасатели провели поиск автомобиля, откопали застрявшее транспортное средство, отбуксировали его на расчищенную дорогу и объяснили, как доехать до Вольска по безопасному маршруту.