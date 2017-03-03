На дорогах Пензенской области начали автоматически фиксировать нарушения при обгоне Общество

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Фотовидеофиксация нарушений правил дорожного движения, связанных с выездном на встречную полосу, начала осуществляться в Пензенской области с марта 2017 года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это связано с большим количеством ДТП, происходящих по данной причине.

По сведениям Госавтоинспекции, с начала 2017 года в Пензенской области было зарегистрировано 51 ДТП из-за выезда на полосу встречного движения, в них погибли 23 человека, что составляет 58% от общего числа лиц, получивших в авариях смертельные травмы.

«В настоящее время стационарные комплексы установлены на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензе, Спасске, селах Дубровки, Кувак-Никольское, Серый Ключ, Подгорное, Михайловка, Кижеватово, Нижняя Елюзань, Махалино и Благодатка. На федеральной автодорге «Тамбов — Пенза» они размещены в селах Крюково, Загоскино и на въезде в Пензу. Кроме того, такие комплексы установлены на дороге регионального значения «Пенза — Лунино — граница области» в селах Бессоновка и Грабово», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве добавили, что запланировано дальнейшее развитие системы фотовидеофиксации в данном направлении, в том числе настройка передвижных комплексов и их установка в аварийно-опасных участках.