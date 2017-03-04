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В Пензе разработали два проекта благоустройства лестницы на улице Бекешской

09:37 | 04.03.2017 | Общество

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Пенза, 4 марта 2017. PenzaNews. Два проектных предложения по благоустройству лестницы ведущей ко дворцу детского и юношеского творчества, разработаны в Пензе. Об этом сообщил начальник управления градостроительства и архитектуры Магомед Агамагомедов в субботу, 4 марта.

В Пензе разработали два проекта благоустройства лестницы на улице Бекешской

Фото: Penza-gorod.ru

Так, первым проектным предложением предусматривается мощение бетонных поверхностей, установка ограждений вдоль лестничного схода, монтаж светильников. На территории организованы четыре площадки для отдыха.

Другой проект предусматривает, в том числе мероприятия по организации пространства на верхнем плато с западной стороны от дворца детского творчества, а в совокупности вся территория образует спортивный мини-парк с площадками под условным названием «Пионер».

По словам Магомеда Агамагомедова, оба варианта будут рассмотрены на заседании рабочей группы при градостроительном совете при правительстве Пензенской области.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание, что с началом работ затягивать нельзя.

Кроме того, он поручил еще раз выехать на место и посмотреть ландшафт склона вдоль лестницы и при необходимости привести его в соответствующий вид, чтобы данный объект смотрелся как архитектурное целое, сообщает пресс-служба мэрии.
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