В Пензе подвели итоги социального марафона студенческих отрядов Общество

Пенза, 4 марта 2017. PenzaNews. Мероприятие, посвященное подведению итогов XI областного зимнего социального марафона студенческих отрядов «Мы вместе!» состоялось в Пензе в минувшую пятницу, 3 марта.

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Началось мероприятие с презентации песенника «Пенза РСО», в который вошли авторские композиции и ремейки, написанные членами студенческих отрядов.

После этого начался концерт, в ходе которого были продемонстрированы лучшие номера, которые члены студенческих отрядов показывали в селах Пензенской области.

Обращаясь к собравшимся, руководитель пензенского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) Артем Колобов отметил, что к молодым людям не было замечаний ни по одному мероприятию.

«Очень надеемся, что все те идеи, которые вы несли для учащихся школ, населения сельского, не пройдут зря, потому что для нас важно, чтобы сельские учащиеся поступали именно в наши вузы, не уезжали никуда, приходили в наши студенческие отряды и потом через год–два шли вместе с вами плечом к плечу. Пускай в другой район, но также на лыжах, с рюкзаками для того, чтобы где-то зажечь в каком-то населенном пункте и сказать: «К вам пришел социальный марафон студенческих отрядов», — отметил он.

После этого состоялось награждение самых активных членов студенческих отрядов, а также победителей трех творческих конкурсов.

В конкурсе фотографий «Студотряд — двигатель губернии» в номинации «Портрет» победил отряд «Кристалл», в «Репортаже» не было равных «Рекорду» и «Фениксу», в категории «Оригинальный жанр» лучшим признан отряд «Ровесники», а в «Фотоистории» победу присудили «Фениксу».

Первое место в конкурсе стихотворений «Моя жизнь в студенческом отряде» заняли представители «Спектра», второе — «Колорита», а третье — «Феникса».

В конкурсе авторской песни «Мы в отряде!» победили члены отряда «Феникс» и «Колорит», вторыми стали представители «Рекорда», а третьими — «Спектра»,

Также на мероприятии подвели итоги проделанной работы — в рамках марафона студенты посетили более 50 населенных пунктов Пензенской области. В селах представители студотрядов выступали с концертами, оказывали помощь населению, а также занимались со школьниками профориентационной и досуговой деятельностью.