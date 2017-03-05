Мария Львова-Белова стала членом Общественной палаты Пензенской области Общество

Пенза, 5 марта 2017. PenzaNews. Исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» утверждена в качестве члена Общественной палаты Пензенской области. Соответствующее постановление губернатор Иван Белозерцев подписал 3 марта.

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Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Общественная палата Пензенской области — совещательный орган, созданный для осуществления связи между гражданским обществом и представителями власти в соответствии с региональным законом от 14 ноября 2006 года. Избирается на три года. Состоит из 33 членов.

Секретарем Общественной палаты Пензенской области четвертого созыва является председатель торгово-промышленной палаты региона Владимир Подобед.

Львова-Белова Мария Алексеевна родилась в Пензе 25 октября 1984 года.

В 1990 году пошла в первый класс школы №37, в 1995 году перевелась в лингвистическую гимназию №6.

В 1998 году поступила в училище культуры и искусств имени А.А. Архангельского. В 2002 году окончила его с красным дипломом по специальности «Дирижер эстрадного оркестра».

В 2003 году вышла замуж, начала обучение в Самарской государственной академии культуры и искусств.

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После рождения первого ребенка в 2005 году к учебе не вернулась. В 2007 году родила второго ребенка.

В 2008 году возглавила вновь созданную региональную общественную организацию по содействию социальной адаптации «Благовест».

В 2010 году родила третьего ребенка. В 2012 и 2013 годах в семье появились четверо приемных детей. В 2014 году в семье Марии Львовой-Беловой родился еще один ребенок.

В январе 2016 года удостоена награды имени Князя Владимира за вклад в развитие благотворительности.

Директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», инициатор проекта «Дом Вероники».