Самые глубокие ямы на пензенских дорогах заделают в ближайшее время Общество

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Наиболее крупные ямы, образовавшиеся на дорогах Пензенской области, должны быть заделаны еще до проведения полноценного ремонта. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 6 марта.

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«Нужно проехать еще раз, сделать реестр крупных ям на дорогах, где очень сложно проехать», — сказал он, добавив, что такие дороги следует в кратчайшие сроки привести в проезжее состояние.

По мнению губернатора, сразу после наступления благоприятных погодных условий необходимо начинать запланированный ремонт.

Иван Белозерцев призвал чиновников уделить самое пристальное внимание этой работе, строго контролируя, какое количество бригад трудится на обозначенных участках, какие материалы они используют и как быстро выполняют весь объем.