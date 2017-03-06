В Пензенской области в 2016 году выдано почти 900 разрешений на деятельности такси Общество

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. 883 разрешения на осуществление деятельности в сфере таксомоторных услуг выдано в Пензенской области в 2016 году. Об этом сообщил глава регионального Минпрома Михаил Торгашин.

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«В бюджет области получено 6,5 млн. рублей за выдачу разрешений. В настоящее время на территории области действует более 3 тыс. 300 транспортных средств, имеющих действующее разрешение», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 6 марта.

По словам Михаила Торгашина, управление ФАС России по Пензенской области в прошлом году привлекло к ответственности недобросовестных перевозчиков на сумму 300 тыс. рублей.

Он отметил, что также было выявлено 30 случаев осуществления нелегальных перевозок с пензенского автовокзала.

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«Информация по данным фактам направлена в органы полиции», — подчеркнул глава Минпрома, уточнив, что всего к ответственности были привлечены 235 нелегальных перевозчиков.

«Основной фактор, достаточно усложняющий процедуру борьбы с нелегальными перевозчиками — это отсутствие нормативного регулирования так называемых диспетчерских служб. В прошлом году направлено […] обращение председателю Государственной думы с просьбой ускорить рассмотрение и принятие нормативных документов, регулирующих деятельность легкового такси и диспетчерских служб», — добавил Михаил Торгашин, отметив, что, по имеющейся информации, документ проходит процедуру согласования.