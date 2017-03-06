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В Пензе в преддверии 8 Марта выявили незаконные точки по продаже цветов

13:26 | 06.03.2017 | Общество

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Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Случаи несанкционированной торговли живыми цветами выявлены в Пензе в преддверии Международного женского дня.

В Пензе в преддверии 8 Марта выявили незаконные точки по продаже цветов

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, при проверке документов злоумышленники нередко предъявляют поддельные документы на бланках мэрии.

«Никаких приказов и разрешений на торговлю администрация города Пензы не выдавала», — подчеркнули в пресс-службе.

В мэрии пояснили, что в Пензе в связи с предстоящими праздниками организована продажа живых цветов в торговых центрах, специализированных отделах, в сетях «Лента», «Караван», «Duty Free», «Перекресток», в торговых точках, входящих в структуру союза «Магазин моего района» и на ярмарках.

«Дополнительно размещены торговые точки в рамках ярмарки «Фестиваль цветов» по адресам: улица Кирова (остановка «Центральный рынок»), проспект Победы, 24, проспект Строителей, 38–40, Терновского, 207. По иным адресам организована несанкционированная торговля», — сказали в администрации города.

На сайте мэрии также опубликована фотография документа, которым прикрывались торговцы одной из несанкционированных точек.

На снимке видно, что документ согласован министерством экономического развития Пензы, при этом в структуре администрации такого ведомства нет — действует лишь управление экономразвития.
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