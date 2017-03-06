Пензастат получил диплом за социально-демографический портрет муниципальных образований Общество Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области награжден специальным дипломом за работу «Социально-демографический портрет муниципальных образований» по итогам конкурса на лучший материал в системе госстатистики России. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Решение о награждении принято на расширенном заседании коллегии Росстата, которое состоялось в Москве. По данным Росстата, содержательная часть доклада раскрывает отличительные особенности каждого района Пензенской области в экономическом и социальном плане. В сборнике отражены важнейшие показатели демографии, миграционных процессов, семейного состояния населения, рынка труда, а также развития сфер здравоохранения, образования и культуры. Кроме того, на коллегии состоялась церемония награждения, в ходе которой руководителю Пензастата Сергею Шеменеву вручили нагрудный знак «За вклад в развитие государственной статистики», сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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