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Пензенская компания «Продпоставка» включена в реестр недобросовестных поставщиков

15:11 | 06.03.2017 | Общество

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Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы России по Пензенской области приняла решение включить ООО «Продпоставка» в реестр недобросовестных поставщиков после уклонения компании от заключения двух контрактов на поставку продуктов питания для учреждений здравоохранения.

Пензенская компания «Продпоставка» включена в реестр недобросовестных поставщиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Один из них был на поставку говядины в I полугодии 2017 года. Согласно сведениям, размещенным на официальном портале госзакупок, его начальная (максимальная) цена составляла свыше 35 млн. рублей, из которых более 24 млн. рублей — средства системы ОМС, около 11 млн. рублей — бюджета Пензенской области, а оставшаяся часть — от оказания платных услуг.

Второй контракт, также относящийся к I полугодию, был рассчитан на поставку компотной смеси, томатной пасты, подсолнечного масла, киселя, маринованных огурцов, шиповника и консервов «Горошек зеленый». Его начальная (максимальная) цена составляла более 7,5 млн. рублей, большая часть из которых — средства системы ОМС.

«Сведения об ООО «Продпоставка» включены в реестр недобросовестных поставщиков на два года», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УФАС России по Пензенской области.
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