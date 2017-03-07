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Губернатор предложил приглашать студентов из других городов работать ветеринарами в Пензе

10:18 | 07.03.2017 | Общество

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Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил привлекать к работе в сфере ветеринарного дела студентов из других регионов.

Губернатор предложил приглашать студентов из других городов работать ветеринарами в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Планируйте поездку в вузы Казани, Саратова и Мордовии, встречайтесь со студентами последних курсов и приглашайте на работу в Пензенскую область по аналогии привлечения будущих врачей», — сказал он, обращаясь к министру сельского хозяйства региона Андрею Бурлакову на встрече с руководителем управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Александром Федониным, состоявшейся в минувший понедельник, 6 марта.

В ходе нее также были подняты вопросы в области экспертизы качества закупаемых семян, борьбы с несанкционированной торговлей, укрепления материально-технической базы ведомства.

В свою очередь Александр Федонин высоко оценил уровень развития агропромышленной отрасли региона.

«У Пензенской области большой потенциал, особенно в сфере животноводства и растениеводства», — цитирует руководителя управления Россельхознадзора пресс-служба облправительства.
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