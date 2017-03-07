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В Пензенской области нетрезвые водители не заплатили почти 90 млн. рублей штрафов

12:10 | 07.03.2017 | Общество

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Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. 2 тыс. 840 исполнительных производств на сумму более 88 млн. рублей возбуждено судебными приставами Пензенской области в 2016 году и начале 2017 года в отношении водителей, оштрафованных за управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

В Пензенской области нетрезвые водители не заплатили почти 90 млн. рублей штрафов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области, в ряде случаев оплатить штраф должники решаются только после вмешательства приставов.

«Один мужчина знал, что после его вождения в нетрезвом виде он остался должен 30 тыс. рублей штрафа. Отдавать его он не спешил, надеясь, что пока он ходит пешком, государство забудет и спишет имеющийся долг. Дело перешло судебным приставам. Должнику рассказали о предстоящих мерах, которые будут приняты в случае неоплаты указанной суммы. Расставаться с имуществом он не хотел, дополнительные штрафные санкции его не устраивали, как и дополнительные ограничения его прав», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что после этого мужчина сразу оплатил долг.

«Другой мужчина долго не открывал дверь, все смотрел в глазок, надеясь, что люди в форме уйдут. Он знал о долге, не первый раз ездил пьяным, но расставаться с 30 тыс. рублей очень не хотел. Мужчина был лишен на 1,5 года водительских прав и не планировал возвращать долг. Однако с работы вернулась жена, которая открыла дверь в квартиру, и деньги пришлось отдать», — добавила Яна Загребельная.
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