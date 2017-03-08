Иван Белозерцев поздравил жительниц Пензенской области с Международным женским днем Общество

Пенза, 8 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жительниц региона с Международным женским днем, который отмечается в среду, 8 марта.

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«Спасибо вам за вашу любовь и заботу, за мудрость и великодушие, за умение выслушать и поддержать. От имени всех мужчин Пензенской области благодарю вас за то, что дарите нам вдохновение, радуете своею красотой, учите нас терпению, вниманию и доброте», — отметил глава региона.

Он добавил, что, даже играя в обществе важные ключевые роли — на производстве, в социальной сфере, управлении, политике и бизнесе — женщина не забывает о своем предназначении быть матерью.

«Дать ребенку жизнь и вырастить его — это великая миссия и огромный труд», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор также пожелал женщинам здоровья, счастья и душевного комфорта.

«Пусть в ваших домах всегда царят мир, любовь и благополучие!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.