Родители тройни из Пыркино получат сертификат на строительство дома Общество

Пенза, 8 марта 2017. PenzaNews. Алексей и Елена Елфимовы из Пыркино Бессоновского района Пензенской области, которые стали родителями троих сыновей в феврале, получат сертификат на строительство дома по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

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В минувший вторник, 7 марта, состоялась торжественная регистрация Артема, Антона и Евгения Елфимовых, которые стали первой тройней в Пензенской области за два года.

Поздравить семью пришли заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, представители Законодательного собрания региона, администрации Бессоновского района, а также общественных организаций Бессоновского землячества.

«Поздравляю вас с рождением замечательных сыновей. Уверен, что они вырастут настоящими богатырями, защитниками Родины», — сказал Василий Трохин.

Он также сообщил молодым родителям, что в настоящее время подготовлены все документы для включения семьи в федеральную целевую программу для получения сертификата.

Кроме того, молодая многодетная семья получила премию от губернатора Ивана Белозерцева, вместительную коляску для двойни, так как для тройни не выпускают, и современную газовую плиту АО «ППО «ЭВТ», сообщает РИАПО.