Виктор Кувайцев поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем Общество

Пенза, 8 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жительниц города с Международным женским днем, который отмечается в среду, 8 марта.

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«Этот светлый весенний праздник — прекрасный повод выразить вам слова глубокой признательности, искреннего восхищения и уважения. С вами связаны вечные и самые желанные для каждого из нас ценности: свет родного очага, любовь и верность. Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость, теплота сердец — самая большая созидательная сила, которая вдохновляет на великие дела и помогает преодолевать любые трудности и невзгоды», — отметил он.

Глава администрации Пензы также поблагодарил женщин за искусство создавать радушную обстановку, уют и порядок в доме, воспитывать детей и, при этом, достигать больших успехов в творчестве, профессиональной и общественной деятельности.

«Обладая неиссякаемой энергией и высокой работоспособностью, вы вносите огромный вклад в развитие и процветание нашего любимого города. Мы восторгаемся вашей красотой, безграничной нежностью, женственностью, которые делают мир прекраснее и добрее, согревают наши души», — добавил Виктор Кувайцев.

Он пожелал женщинам всегда оставаться обаятельными и неповторимыми.

«Пусть там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и звучат комплименты. Пусть осуществляются все ваши мечты, а в душе всегда царит вечная весна. Семейного вам счастья, неувядаемой молодости, здоровья и благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.