Скончался почетный гражданин Пензы Павел Петраш Общество

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Почетный гражданин города Пензы, бывший гендиректор ПО «Эра» Павел Петраш скончался на 93-м году жизни.

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Соболезнования родным, близким и коллегам покойного выразили сотрудники администрации Пензы и городской думы.

«Павел Петраш внес большой вклад в развитие нашего города и в первую очередь завода ВЭМ. Преданность своей работе снискала уважение и любовь всех, кому довелось трудиться вместе с этим замечательным человеком, талантливым и ответственным руководителем. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Пензы.

Петраш Павел Григорьевич родился в селе Савкивка Чернобаевского района Черкасской области в 25 мая 1924 года.

Окончил Пензенский индустриальный институт в 1952 году.

С 1952 года работал мастером, начальником отдела, цеха на заводе ВЭМ.

В 1963–1975 годах был секретарем октябрьского райкома КПСС.

В 1975 году назначен директором НИИВТ.

С 1979 по 1994 годы работал директором завода ВЭМ, затем — генеральным директором пензенского производственного объединения электронно-вычислительной техники (ПО «Эра»).

При активном участии Павла Петраша было начато освоение и выпуск электронно-вычислительной машины ЕС-1066, изготовление подсистем внешней памяти на сменных магнитных дисках. В начале 1980-х годов завод приступил к освоению и выпуску многопроцессорных вычислительных комплексов ЕС-1068 и МВК «Эльбрус». В конце 1990-х были разработаны и освоены ПЭВМ «Сура-86», «Сура-286», «Сура-386».

Заслуженный машиностроитель РСФСР.

Награжден государственной премией СССР за разработку и выпуск техники специального назначения (1987), двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, медалями.

С 21 мая 1984 года — почетный гражданин города Пензы.