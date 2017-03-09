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В Кузнецке более 30 авторов приняли участие в конкурсе православных сказок и рассказов

10:30 | 09.03.2017 | Общество

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Кузнецк, 9 марта 2017. PenzaNews. Более 30 авторов приняли участие в конкурсе рассказов и сказок «С любовью для детей», организованном Кузнецкой епархией Пензенской области.

В Кузнецке более 30 авторов приняли участие в конкурсе православных сказок и рассказов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В общей сложности с сентября 2016 года по март 2017 года на него было заявлено 62 работы.

Первое место жюри разделило между рассказами «Все грехи — мои!» Натальи Плюшкиной из Балашихи Московской области и «Встреча», автором которого является жительница Кузнецка Ирина Логинова.

Второе место отдано рассказу «Возвращение» Людмилы Теряевой из поселка Лунино Пензенской области. Третьего места удостоена сказка-быль «Зачем на селе церковь построили», написанная Светланой Новиковой из села Столыпино Никольского района.

Поощрительный приз присужден Елене Горюновой из Никольска за сказку «Маленький ангел».

Награждение участников состоится в День православной книги, 14 марта, в кузнецком епархиальном управлении.

В данный момент рассматривается возможность публикации лучших работ отдельным изданием, сообщается на сайте Кузнецкой епархии.
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