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В Заречном мужчина оштрафован за экстремистский ролик в соцсети

11:27 | 16.03.2017 | Общество

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Заречный, 16 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей назначено мужчине, который Зареченским городским судом Пензенской области признан виновным в размещении и хранении видеоматериала, внесенного в федеральный список экстремистских.

В Заречном мужчина оштрафован за экстремистский ролик в соцсети

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В феврале на его личной странице в социальной сети, доступ к которой для других пользователей ограничен не был, был обнаружен видеофайл, внесенный в федеральный список экстремистских материалов. Мужчина свою вину признал полностью, пояснив, что файл с его страницы в настоящее время удален», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

Он уточнил, что постановление суда в законную силу не вступило.
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