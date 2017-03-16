Екатерина Волкова стала «Мисс студенческих отрядов» в Пензе Общество

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Представительница отряда «Вертикаль» Пензенского государственного аграрного университета Екатерина Волкова одержала победу в областном конкурсе «Мисс студенческих отрядов – 2017».

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Первой вице-мисс стала Маргарита Передрей из отряда «Максимум», победившая также в номинации «Мисс талант», а второй вице-мисс — Валентина Колос из «Спектра», которая завоевала еще и приз зрительских симпатий.

Победительницей интернет-голосования и лучшей в номинации «Мисс элегантность» признана Арина Куприянова из отряда «Феникс», которая была самой юной участницей конкурса.

В номинации «Мисс грация» победила Юлия Ластухина из отряда «Искра». Елизавета Каргина из отряда «Ровесники» стала «Мисс нежность», а Елизавета Талышева из «Кристалла» была удостоена звания «Мисс женственность».

Титула «Мисс артистичность» удостоена Екатерина Волкова из «Вертикали, а «Мисс естественность» и «Мисс искренность» стали Виктория Грушина из «Рекорда» и Любовь Ивлиева из «Сириуса» соответственно.

Звание «Мисс стиль» было присуждено Екатерине Емелиной из отряда «Созвездие», а в номинации «Мисс BodyFit» победила Валерия Силантьева, представляющая «Колорит».

«Мисс эксклюзив» стала Валентина Колос из «Спектра».

Всего за победу боролись 11 конкурсанток. Они подготовили творческие визитки, выучили общий танец, показали мастерство владения художественным словом, продемонстрировали свои интеллектуальные способности и умение импровизировать на сцене.

Кроме того, участницы приняли участие в дефиле в вечерних платьях и тематических образах, олицетворяющих государственные праздники.