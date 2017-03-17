Житель села Салтыково оштрафован за продажу некачественного алкоголя Общество

Земетчино, 17 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено 45-летнему жителю села Салтыково Земетчинского района Пензенской области за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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«В июне 2016 года в рабочем поселке Башмаково мужчина приобрел у неизвестного лица бутылку непригодной для внутреннего употребления спиртосодержащей жидкости емкостью 0,5 литра. В сентябре он продал эту жидкость односельчанке за 150 рублей. Бутылка с содержимым была изъята у нее местным участковым», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что по результатам экспертизы данная алкогольная продукция не соответствует требованиям ГОСТа, содержит ацетальдегид и метилацетат в количестве, превышающем допустимую концентрацию.

«Приговор вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.