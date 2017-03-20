В Белинском районе глава сельсовета не может договориться с бизнесменами о стоимости ГТС Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Кутеевского сельсовета Пензенской области установила завышенную цену на бесхозяйное гидротехническое сооружение на местном пруду, что отталкивает потенциальных инвесторов. Об этом сообщил глава администрации Белинского района Василий Чернышев.

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«Каждый глава сельской администрации считает, что подороже надо продать, чтобы пополнить свои ресурсы. Она оценила это ГТС в 450 тыс. рублей. Реально его могут взять в пределах 70 тыс. рублей», — сказал он в ходе совещания губернатора Ивана Белозерцева с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 марта.

Василий Чернышев добавил, что в преддверии паводка на ГТС завезена новая запорная арматура, так как старая была украдена еще в 1987 году.

«После того, как установим, пригласим еще раз водолаза. Труба, которая идет со стороны платины, заткнута. Конец ее нужно будет найти и разобраться», — пояснил глава администрации Белинского района.

В свою очередь Иван Белозерцев предложил пригласить оценочную компанию, чтобы у ГТС быстрее появился хозяин.

Согласно данным, размещенным на сайте администрации Кутеевского сельсовета Белинского района Пензенской области, должность главы занимает Любовь Байкина.