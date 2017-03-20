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В Бековском районе суд обязал администрации восьми сельсоветов создать похоронные службы

12:45 | 20.03.2017 | Общество

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Суд обязал администрации Яковлевского, Пяшинского, Мошковского, Волынщинского, Ивановского, Сосновского, Вертуновкого и Миткирейского сельсоветов Бековского района Пензенской области создать специализированные службы по вопросам похоронного дела до 1 августа 2017 года.

В Бековском районе суд обязал администрации восьми сельсоветов создать похоронные службы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бековского районного суда, прокурор подал иск в интересах неопределенного круга лиц после проверки, которая показала отсутствие в данных сельсоветах специализированных организаций, ответственных за организацию захоронений на кладбищах.

«Исследовав представленные данные и учитывая, что отсутствие таких служб в муниципалитетах нарушает права неопределенного круга лиц на выбор исполнителя ритуальных услуг, суд удовлетворил исковые требования прокурора», — пояснил собеседник агентства.
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