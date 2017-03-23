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Фирма «Девон» оштрафована за вырубленную при эксплуатации ЛЭП лесополосу

10:16 | 23.03.2017 | Общество

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Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено компании «Девон», которая в качестве подрядчика выполняла работы по расширению просеки воздушных линий электропередач напряжением 110 кВ «Башмаково — Знаменка» в Пензенской области и полностью уничтожила лесополосу.

Фирма «Девон» оштрафована за вырубленную при эксплуатации ЛЭП лесополосу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При осмотре земельного участка было установлено, что на площади 0,25 га полезащитная лесополоса полностью уничтожена. ООО «Девон» нарушило требования федерального закона, которыми установлено проведение обязательных мероприятий по сохранению нарушенного лесного насаждения, выполняющего роль мелиоративной системы», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она отметила, что в отношении ООО «Девон» был составлен протокол об административном правонарушении.

«Также компании выдано предписание, которое обязывает ее восстановить уничтоженное защитное лесомелиоративное насаждение — дубовую лесополосу», — добавила собеседница агентства.
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