Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погодных условий в Пензенской области Общество

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Выпадение осадков в виде дождя и снега ожидается на территории Пензенской области в ближайшие дни, что может привести к ухудшению дорожной обстановки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД РФ по региону в пятницу, 24 марта.

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«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что при неблагоприятных погодных условиях повышенная осторожность требуется также от пешеходов.

«Необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги. Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», — добавляется в сообщении.