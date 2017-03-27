Мэр Кузнецка поручил завершить плановые работы по ремонту дорог до 1 июля
Печать
Кузнецк, 27 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский поручил закончить плановые работы по текущему ремонту дорог до 1 июля.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба мэрии, всего на восстановление асфальтового покрытия в городе выделено 14,5 млн. рублей.
Планируется, что часть средств будет направлена на ремонт улицы Победы на участке от улицы Леваневского до улицы Южной. Свыше 5 млн. рублей пойдет на ремонт участка дороги по Алексеевскому шоссе. Также планируется привести в порядок участки улиц Кирова и Леваневского.
Около 9 млн. рублей предусмотрено на текущий ремонт десяти улиц: Белинского, Пензенской, Дарвина, Орджоникидзе, Фабричной и Гражданской.