Мэр Кузнецка поручил завершить плановые работы по ремонту дорог до 1 июля Общество

Кузнецк, 27 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский поручил закончить плановые работы по текущему ремонту дорог до 1 июля.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, всего на восстановление асфальтового покрытия в городе выделено 14,5 млн. рублей.

Планируется, что часть средств будет направлена на ремонт улицы Победы на участке от улицы Леваневского до улицы Южной. Свыше 5 млн. рублей пойдет на ремонт участка дороги по Алексеевскому шоссе. Также планируется привести в порядок участки улиц Кирова и Леваневского.

Около 9 млн. рублей предусмотрено на текущий ремонт десяти улиц: Белинского, Пензенской, Дарвина, Орджоникидзе, Фабричной и Гражданской.