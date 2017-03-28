Житель Никольска получил условный срок за интимную связь с несовершеннолетней Общество

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено 29-летнему жителю города Никольска Пензенской области за половую связь с девушкой, не достигшей возраста 16 лет.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, мужчина совершил половой акт с девушкой в феврале 2017 года в своей квартире в Никольске.

«При этом о возрасте потерпевшей он был хорошо осведомлен», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что вину в совершении преступления житель Никольска признал полностью, в содеянном раскаялся.

«Приговор не был обжалован и вступил в законную силу», — уточнила Светлана Артамонова.