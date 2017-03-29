14:37:18 Среда, 29 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Передача раритетных предметов краеведческому музею. Пенза, 28 марта 2017 г.

Глава администрации сельсовета в Лопатинском районе дисквалифицирован на полгода

10:06 | 29.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Решение суда, которым глава администрации Комсомольского сельсовета Лопатинского района Пензенской области Самять Ханбиков дисквалифицирован на 6 месяцев, вступило в законную силу.

Глава администрации сельсовета в Лопатинском районе дисквалифицирован на полгода

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, ранее Самять Ханбиков проигнорировал протест прокурора на постановление администрации сельсовета об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, внесенный 8 ноября 2016 года, а также об устранении нарушений бюджетного законодательства от 15 декабря.

«Акты прокурорского реагирования главой администрации Комсомольского сельсовета умышленно не были рассмотрены. Незаконный нормативный правовой акт органа местного самоуправления не был отменен. Меры по устранению допущенных нарушений бюджетного законодательства не были приняты, виновные лица к дисциплинарной ответственности не привлечены», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что по результатам проверки, проведенной 23 января 2017 года, в отношении главы администрации сельсовета было возбуждено дело об административном правонарушении — умышленном невыполнении законных требований прокурора.

«Постановлением Лопатинского районного суда виновное должностное лицо было привлечено к ответственности в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев. По результатам рассмотрения жалобы муниципального чиновника суд второй инстанции оставил постановление без изменения», — добавила она.
Актуальное
Читайте также
Концерт Николая Носкова в Пензе перенесен на неопределенный срок В Пензе суд признал законной отмену результатов ЕГЭ после утечки КИМ в интернет
Полиция проводит проверку сообщения о краже 12 тыс. рублей из мебельного магазина в Пензе В Пензе создадут проектный офис для реализации программ по улучшению городской среды
Пензенские пловцы с нарушениями слуха примут участие в чемпионате и первенстве России В суд передано дело в отношении жителя Варыпаево, до смерти забившего мужчину монтировкой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама