Глава администрации сельсовета в Лопатинском районе дисквалифицирован на полгода Общество

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Решение суда, которым глава администрации Комсомольского сельсовета Лопатинского района Пензенской области Самять Ханбиков дисквалифицирован на 6 месяцев, вступило в законную силу.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, ранее Самять Ханбиков проигнорировал протест прокурора на постановление администрации сельсовета об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, внесенный 8 ноября 2016 года, а также об устранении нарушений бюджетного законодательства от 15 декабря.

«Акты прокурорского реагирования главой администрации Комсомольского сельсовета умышленно не были рассмотрены. Незаконный нормативный правовой акт органа местного самоуправления не был отменен. Меры по устранению допущенных нарушений бюджетного законодательства не были приняты, виновные лица к дисциплинарной ответственности не привлечены», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что по результатам проверки, проведенной 23 января 2017 года, в отношении главы администрации сельсовета было возбуждено дело об административном правонарушении — умышленном невыполнении законных требований прокурора.

«Постановлением Лопатинского районного суда виновное должностное лицо было привлечено к ответственности в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев. По результатам рассмотрения жалобы муниципального чиновника суд второй инстанции оставил постановление без изменения», — добавила она.