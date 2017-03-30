13:21:27 Четверг, 30 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Лопатино два продавца оштрафованы на 500 рублей за продажу 205 кг рыбы без документов

08:48 | 30.03.2017 | Общество

Печать

Лопатино, 30 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому назначено двум продавцам за реализацию в селе Лопатино Пензенской области 205 кг рыбы без ветеринарных сопроводительных документов.

В Лопатино два продавца оштрафованы на 500 рублей за продажу 205 кг рыбы без документов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина, физические лица выставили на продажу на ярмарке выходного дня щуку, леща, карася, плотву, толстолобика, белого амура, горбушу, салаку и камбалу.

«Отсутствие документов, подтверждающих территориальную принадлежность и эпизоотическое благополучие места выхода, качество и безопасность рыбного товара в ветеринарно-санитарном отношении, могло повлечь возникновение инвазионных заболеваний у людей от приема в пищу продуктов питания неизвестного происхождения», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что рыбная продукция была снята с реализации.
Актуальное
Читайте также
В Нижнем Ломове прокурор добивается лишения двух наркоманов водительских прав Спасск стал лидером по популярности электронного счета за услуги связи «Ростелекома»
Проверка организована по факту гибели мужчины в результате наезда автомобиля под Пензой Семь человек претендуют на участие в финале игры «Умники и умницы» в Пензенской области
Представители пензенского Минпрома и кластера «Биомед» участвуют в медицинском съезде Пензенская компания будет производить лебедки для российских лифтовых заводов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама