В Лопатино два продавца оштрафованы на 500 рублей за продажу 205 кг рыбы без документов Общество

Лопатино, 30 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому назначено двум продавцам за реализацию в селе Лопатино Пензенской области 205 кг рыбы без ветеринарных сопроводительных документов.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина, физические лица выставили на продажу на ярмарке выходного дня щуку, леща, карася, плотву, толстолобика, белого амура, горбушу, салаку и камбалу.

«Отсутствие документов, подтверждающих территориальную принадлежность и эпизоотическое благополучие места выхода, качество и безопасность рыбного товара в ветеринарно-санитарном отношении, могло повлечь возникновение инвазионных заболеваний у людей от приема в пищу продуктов питания неизвестного происхождения», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что рыбная продукция была снята с реализации.