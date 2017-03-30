В Пензе 19 проектов вышло во второй тур конкурсов грантов фонда «Гражданский Союз» Общество

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. 19 проектов вышло во второй тур двух грантовых конкурсов, которые проводит пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» — «Твоя инициатива» и организованного на средства фонда «Капитал местного сообщества».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Жюри отобрало 12 проектов в рамках конкурса микрогрантов.

На них претендуют следующие проекты: «Твори добро» кузнецкой центральной библиотеки имени А.Н. Радищева, благотворительный забег «Ноги и хвосты» фонда «Рука помощи бездомным животным», «Возраст танцам не помеха» инициативной группы, «Творчество как продление жизни» организации «Всероссийское общество глухих», «Время всегда хорошее» театра юного зрителя Заречного, « Old Iron» инициативной группы, «Экореабилитация: сами собираем, сами сушим, сами продаем» организации «БлагоДать», оборудование летней спортплощадки в Шемышейке, «Благотворительный фотомарафон «Воплотим мечты» фонда «Зов сердца», «В жизни важен позитив, благодаря ему — ты жив!» организации «Всероссийское общество инвалидов», расширение географии проекта «Дети войны» и памятник в школе №2 города Никольска.

На гранты из средств фонда «Капитал местного сообщества» заявлены проекты: «Будка друга» фонда «Рука помощи бездомным животным», спектакли для благотворителей татарской национально-культурной автономии Пензенской области, «Слушай сердцем!» дома культуры «Дружба» Заречного, «Вместе помогать легко» фонда «Неравнодушные сердца», «Помоги мне встать на лапы...» фонда «Лохматый друг», дни открытых дверей в мокшанском доме-интернате «Российского детского фонда» и «Лавка добра» ассоциации предпринимателей Заречного.

Публичная защита отобранных проектов и встречи с экспертами, как ожидается, состоятся в конце следующей недели, сообщается на сайте фонда «Гражданский Союз».