13:21:16 Четверг, 30 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе 19 проектов вышло во второй тур конкурсов грантов фонда «Гражданский Союз»

09:37 | 30.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. 19 проектов вышло во второй тур двух грантовых конкурсов, которые проводит пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» — «Твоя инициатива» и организованного на средства фонда «Капитал местного сообщества».

В Пензе 19 проектов вышло во второй тур конкурсов грантов фонда «Гражданский Союз»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Жюри отобрало 12 проектов в рамках конкурса микрогрантов.

На них претендуют следующие проекты: «Твори добро» кузнецкой центральной библиотеки имени А.Н. Радищева, благотворительный забег «Ноги и хвосты» фонда «Рука помощи бездомным животным», «Возраст танцам не помеха» инициативной группы, «Творчество как продление жизни» организации «Всероссийское общество глухих», «Время всегда хорошее» театра юного зрителя Заречного, « Old Iron» инициативной группы, «Экореабилитация: сами собираем, сами сушим, сами продаем» организации «БлагоДать», оборудование летней спортплощадки в Шемышейке, «Благотворительный фотомарафон «Воплотим мечты» фонда «Зов сердца», «В жизни важен позитив, благодаря ему — ты жив!» организации «Всероссийское общество инвалидов», расширение географии проекта «Дети войны» и памятник в школе №2 города Никольска.

На гранты из средств фонда «Капитал местного сообщества» заявлены проекты: «Будка друга» фонда «Рука помощи бездомным животным», спектакли для благотворителей татарской национально-культурной автономии Пензенской области, «Слушай сердцем!» дома культуры «Дружба» Заречного, «Вместе помогать легко» фонда «Неравнодушные сердца», «Помоги мне встать на лапы...» фонда «Лохматый друг», дни открытых дверей в мокшанском доме-интернате «Российского детского фонда» и «Лавка добра» ассоциации предпринимателей Заречного.

Публичная защита отобранных проектов и встречи с экспертами, как ожидается, состоятся в конце следующей недели, сообщается на сайте фонда «Гражданский Союз».
Актуальное
Читайте также
В Нижнем Ломове прокурор добивается лишения двух наркоманов водительских прав Спасск стал лидером по популярности электронного счета за услуги связи «Ростелекома»
Проверка организована по факту гибели мужчины в результате наезда автомобиля под Пензой Семь человек претендуют на участие в финале игры «Умники и умницы» в Пензенской области
Представители пензенского Минпрома и кластера «Биомед» участвуют в медицинском съезде Пензенская компания будет производить лебедки для российских лифтовых заводов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама