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В Наровчатском районе сирота получил наследство после вмешательства прокуратуры

11:42 | 31.03.2017 | Общество

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Несовершеннолетний сирота получил свидетельство о праве на причитающуюся ему по закону долю в домовладении после вмешательства прокуратуры Наровчатского района Пензенской области.

В Наровчатском районе сирота получил наследство после вмешательства прокуратуры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в ходе проведенной проверки были установлены нарушения интересов подростка.

«Выявлен факт непринятия попечителем ребенка-сироты 2000 года рождения мер в интересах несовершеннолетнего по оформлению прав на наследство в виде 1/3 доли домовладения общей площадью 53,3 кв. метра после смерти его матери», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что исполнение договора управления имуществом, который был заключен с бабушкой подростка, осталось без контроля со стороны специалиста по опеке и попечительству отдела образования администрации Наровчатского района.

«По результатам проверки начальнику отдела образования внесено представление об устранении нарушения прав несовершеннолетнего. Специалист по опеке и попечительству привлечен к дисциплинарной ответственности», — добавила Светлана Артамонова.
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