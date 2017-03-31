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В Кузнецке наметили шаги по решению проблемы трудоустройства инвалидов

12:16 | 31.03.2017 | Общество

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Кузнецк, 31 марта 2017. PenzaNews. Трудоустройство граждан с ограниченными возможностями здоровья стало главной темой совещания, которое провел мэр Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский.

В Кузнецке наметили шаги по решению проблемы трудоустройства инвалидов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе него представители центра занятости населения, отдела соцзащиты городской администрации и Пенсионного фонда договорились об обмене информацией между учреждениями с целью персонифицированного учета нуждающихся в работе инвалидов.

«В качестве первостепенной задачи участники встречи определили для себя проведение анкетирования граждан с ограниченными возможностями с целью изучения их профессиональных интересов и потребностей в профобучении», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Кузнецка.
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