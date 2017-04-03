Мокшанская школа награждена за систему мотивации участия в РДШ Общество

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Представители школы №1 рабочего поселка Мокшан Пензенской области заняли второе место по итогам очного этапа всероссийского конкурса на лучшую систему мотивации участия в Российском движении школьников.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» координатор РДШ в Пензенской области Мария Гаврюшина, делегация региона привезла также три благодарственных письма с всероссийского семинара-совещания для педагогов, председателей и координаторов реготделений Российского движения школьников, которое проходило в Санкт-Петербурге с 28 марта по 2 апреля.

«Школа №17 города Пензы и школа №2 Никольска награждены благодарственными письмами общероссийской организации «Российское движение школьников», а школа имени И.И. Пушанина села Пушанино Белинского района — благодарностью центрального штаба движения «Волонтеры Победы», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что в завершение семинара состоялась панельная дискуссия «Проблемы и перспективы развития Российского движения школьников» с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой.