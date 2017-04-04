В Пензе 7 апреля наградят победителей детского конкурса «Животный мир Сурского края» Общество

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Церемония награждения победителей детского конкурса «Животный мир Сурского края» состоится в детской художественной школе №1 имени В.Е. Татлина города Пензы в предстоящую пятницу, 7 апреля.

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Его победители были определены в минувший понедельник, 3 апреля. Из 210 работ, поступивших на конкурс, 34 были признаны лучшими.

Первое место в номинации «Живопись, графика» среди детей в возрасте 6–7 лет присуждено Елизавете Агуреевой и Мирону Кузнецову, 8–10 лет — Марии Золотаревой и Ольге Горлановой, 11–13 лет — Елизавете Рожковой, 14–16 лет — Веронике Золотовицкой.

В категории «Домашние питомцы» не было равных Артему Зайнулину.

Среди скульптур лучшей признана работа Ангелины Шмельцер.

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, в ДХШ №1 будет организована выставка работ победителей.